L’albero è stato rimosso.

Si è resa necessaria la rimozione di un grosso pino secolare ieri, sabato 27 agosto, a Borgo Sottocastello di Caporiacco frazione di Colloredo di Monte Albano.

Erano all’incirca le ore 18 quando Luca Ovan, sindaco di Colloredo, assieme ad un membro referente della protezione civile, Maurizio Zampa, non hanno potuto fare a meno di notare il grande pericolo che quell’albero, dopo essere stato colpito da un violento fulmine, arrecava ai cittadini. La posizione strategica che lo vedeva nelle immediate vicinanze della chiesa di San Martino e della strada, infatti, ha fatto sì che venissero immediatamente allertati i vigili del fuoco di San Daniele e poi, in seguito, anche quelli di Udine, con l’utilizzo della scala mobile.

Una volta snellito l’albero da tutti i rami spezzati, ne è stata necessaria la rimozione. L’intervento di rimozione è iniziato alle 19,30 ed è terminato alle 22,30. “Il mio più grande ringraziamento va ai vigili del fuoco, alla protezione civile, e a tutti coloro si sono adoperati per portare a termine questa operazione ed essere riusciti ad evitare il peggio“, commenta il sindaco Ovan. Anche il parroco della comunità, Arturo Kotowicz, vuole indirizzare i propri ringraziamenti sia al primo cittadino, per aver da subito colto la gravità della situazione ed aver dato l’allarme in maniera celere, sia i vigili del fuoco per il loro operato.