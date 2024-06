La targa storica per la Vespa P 125 X del 1980.

Prima consegna a Cordenons ( e seconda in regione) della targa storica originale TV094572, per una Vespa Piaggio P 125 X del 1980, immatricolata come veicolo di interesse storico e collezionistico iscritto nel registro storico Fmi. La consegna è avvenuta presso l’Agenzia pratiche auto che ne ha curato la pratica.

“La consegna della seconda targa storica in regione, dopo la prima di Gorizia, è avvenuta oggi nell’area pordenonese e rappresenta un’importante conquista che consente di dare alle vetture storiche la completa originalità di un tempo, contribuendo a tutelarne il valore – ha spiegato l’assessore regionale a Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante – . Un’iniziativa emozionante e suggestiva anche perché fa riferimento a un territorio, l’ex provincia di Pordenone, cancellata per motivi politici, il cui ripristino è tanto agognato”.

I veicoli d’epoca e le targhe storiche.

Sono definiti veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico quei veicoli che sebbene vetusti abbiano conservato le originarie caratteristiche di fabbricazione e rappresentino l’evoluzione tecnica e culturale che ha modificato vita e abitudini dell’uomo nell’ultimo secolo ovvero sono iscritti in uno dei registri riconosciuti Asi, Italiano Fiat, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi o comunque presentino un certificato di storicità rilasciato anteriormente al 20 marzo 2010.

Dopo l’attuazione del decreto ‘Targhe Storiche’ dello scorso anno e del successivo decreto del direttore generale della motorizzazione, a partire dall’8 gennaio di quest’anno è possibile procedere con la richiesta di immatricolazione o reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico utilizzando la targa di prima immatricolazione.

La Motorizzazione civile regionale ha provveduto a omogenizzare, regolamentare e per quanto possibile efficientare l’iter istruttorio di rilascio delle Targhe storiche. “La motorizzazione civile regionale – ha commentato Amirante – si è interessata con notevole sensibilità, al perfezionamento procedurale dell’iter di rilascio delle targhe storiche mettendo a punto una procedura specifica univoca per il loro rilascio con lo scopo di dare risposta puntuale e tempestiva agli ambienti collezionistici della regione”.