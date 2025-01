Premiata la cantina Perusini di Corno di Rosazzo.

La cantina Perusini di Corno di Rosazzo ha ricevuto il premio speciale Sole della Guida Veronelli 2025 con il suo Friuli Colli Orientali Picolit 2019. La Guida Veronelli 2025, prima pubblicazione nel suo genere a essere ideata in Italia, è in libreria con l’edizione 2025. La Guida conta quest’anno circa 15.000 vini recensiti, presentati da un totale di 1.833 produttori.

Il premio più significativo e altamente simbolico della storica pubblicazione è appunto il Sole. È un premio dedicato a soli 10 vignaioli italiani che abbiano saputo, nel giudizio unanime della Redazione, trasformare un vino in un racconto, una testimonianza storica, culturale o creativa.

La cantina Perusini.

“Il Sole veronelliano è un premio intimo, premia i vini d’emozione – commenta Michele Pace Perusini: – . Vuol dire dunque che siamo in grado di regalare emozioni. Per me significa anche stare nella storia: Veronelli scrisse del Picolit negli anni Cinquanta, dopo aver conosciuto la mia bisnonna, mia madre ricevette il Sole per il Picolit 20 anni fa. Oggi io e miei fratelli abbiamo la conferma che stiamo camminando nella direzione giusta, ora come allora.”

La motivazione del premio.

Questa la motivazione del premio assegnato dalla Guida Veronelli: “Un Picolit che è storia pura. Una famiglia, i Perusini, che quella storia hanno scritto e vissuto, a beneficio di un intero territorio. Perusini per il Friuli ha significato ampelografia, agronomia e vinificazione. Soprattutto sono stati i Perusini, da Giacomo, sposato alla contessa Giuseppina Antonini, amata da Veronelli, fino a Teresa e poi Michele, Tommaso e Carlo, a salvare dall’oblio prima e a custodire poi il Picolit, uva e vino emblematico in quelle terre e nel mondo. Le piante madri hanno più di cent’anni e da quelle deriva ogni nuovo impianto. Le uve appassiscono nel vigneto, si botrizzano e completano l’ultima fase di disidratazione in locali chiusi e ben aerati, per proteggerle dalle insidie meteo dell’autunno. La vendemmia è sempre rigorosissima e seleziona solo i grappoli eccelsi. L’affinamento dell’annata 2019 è avvenuto in piccola parte in demi-barrique di rovere non tostato e per il resto in acciaio: soli 349 litri di questo vino ad alto valore storico e sensoriale che oggi brilla più che mai alla luce del Sole 2025”.

Il Friuli Colli Orientali Picolit 2019.

Il Sole 2025 è stato assegnato al Friuli Colli Orientali Picolit 2019, nobile e antico vino friuliano. Il Friuli Colli Orientali Picolit 2019, assieme agli altri vini premiati, è presente all’interno de La Guida Oro I Vini di Veronelli 2025, già disponibile in tutte le librerie e sul sito seminarioveronelli.com. Acquistando il volume si riceverà in omaggio l’accesso completo all’app I Vini di Veronelli 2025, acquistabile anche separatamente su App Store e Google Play.