Brucia l’incrocio a Corno e fa finire un’auto con le ruote all’aria

L’incidente ieri a Corno di Rosazzo.

Incidente intorno alle 23 e 30 di ieri sera a Corno di Rosazzo tra via Paolo Racagni e via Resistenza all’altezza del cimitero. Stando ad una prima ricostruzione, un’auto non avrebbe dato la precedenza all’incrocio andando ad urtare un’altra auto, mandandola con le ruote all’aria.

Dalla centrale Sores di Palmanova sono stati inviati sul luogo dell’incidente la squadra dei vigili del fuoco volontari di Cividale del Friuli, un’ambulanza e successivamente anche l’elisoccorso. Il conducente è stato portato in ospedale a Udine e non è grave. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri, che sono al lavoro per identificare il conducente della prima auto.

