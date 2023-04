L’incidente mortale era avvenuto nell’agosto del 2021 a Corno di Rosazzo.

Ha patteggiato a 16 mesi di reclusione, sospesi con la condizionale, 80enne di Corno di Rosazzo che nell’agosto del 2021 aveva investito e ucciso Anna Tadinac.

La donna, anche lei 80enne e residente in paese, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in piazza Divisione Julia, a Corno di Rosazzo. Originaria della Croazia, si era trasferita in Italia negli anni ’70 e si era integrata subito nella comunità locale, lavorando come contadina e poi impiegata nella verniciatura di sedie per oltre trent’anni.

Secondo la ricostruzione dell’incidente, il conducente, pur procedendo a velocità contenuta, non si era fermato in corrispondenza delle strisce pedonali e colpendo l’anziana con la parte anteriore destra della Jeep e sbalzandola a terra. Nonostante i soccorsi, giunti anche con l’elicottero, per Anna non c’è stato nulla da fare. Per l’uomo è stata disposta anche la sospensione della patente di guida dell’imputato per un periodo pari alla durata della condanna. Una tragedia ha lasciato un vuoto nella comunità locale, dove Anna Tadinac era molto rispettata e amata.