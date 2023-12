Tra i 50 ristoranti italiani top nel mondo, uno è di un friulano

Agli Amici di Rovigno è uno dei migliori ristoranti italiani nel mondo.

Tra i migliori ristoranti italiani al mondo, uno ha un’impronta decisamente friulana: si tratta di Agli Amici di Rovigno (in Croazia) dello chef udinese Emanuele Scarello. Il locale si posiziona 13esimo nella classifica di 50 Top Italy nel mondo 2024, la guida curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Per lo chef friulano si tratta dell’ennesima conferma: il suo ristorante a Godia di Udine ha visto infatti rinnovate le due Stelle Michelin solo poche settimane fa, così come le ambite Tre Forchette della Guida Gambero Rosso.

“La cucina d’animo familiare dello chef Emanuele Scarello approda in Croazia, portando la stessa filosofia di ingredienti selezionati dai produttori locali per una cucina sostenibile ed eccellente, come già sperimentato ad Udine” riporta la guida del Made in Italy.

“La terrazza con vista sul porto – continua la descrizione -, offre un’esperienza incantevole, mentre la collaborazione con il Maistra Hospitality Group assicura elevati standard di ospitalità di lusso. Il ristorante propone esclusivamente due percorsi degustazione, ciascuno dedicato a una tappa del viaggio degli Amici, da Godia all’Istria“.

“L’attenzione al vegetale è evidente, costituendo l’elemento cardine di uno dei percorsi. Tra i piatti, “Il bosco” evoca suggestivi ricordi con gli aghi di pino, mentre l’uovo, raffinato e umami, si unisce all’alga svolgendo un ruolo fondamentale. La sezione beverage offre opzioni senza alcol per soddisfare ogni palato” conclude.