Al mare con un’accetta e un machete da 50 cm in auto: denunciato 22enne

In auto aveva un’accetta e un machete.

Girava con un machete e un’accetta in auto: un 22enne di nazionalità rumena residente a Trieste è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi. L’uomo è stato controllato all’interno di un’auto in sosta da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Barcola impegnata in un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati in zona Viale Miramare.

Il personale dell’Arma ha approfondito il controllo rinvenendo all’interno della vettura un grosso machete in acciaio con lama di 50 cm e un’accetta, che sono stati sequestrato. Il conducente del veicolo, già noto alle forze di polizia, è stato deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 4 della legge 110/75.