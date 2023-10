Accoltella un giovane dopo la discussione: arrestato un 16enne

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri.

E’ stato individuato e arrestato il 16enne che nella nottata del 30 settembre, alle cinque del mattino, ha accoltellato un giovane di nazionalità macedone residente a Monfalcone in via dell’Orologio a Trieste.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trieste e dalla prima ricostruzione degli eventi emergeva che la vittima, che si trovava presso un distributore automatico di tabacchi insieme ad alcuni amici, era stato circondato ed aggredito da un gruppo di almeno cinque ragazzi, col pretesto di sanare un diverbio avuto nei pressi di un locale cittadino alcune ore prima.

Uno degli aggressori è passato alle vie di fatto, accoltellando ripetutamente alla schiena il ragazzo macedone che, immediatamente dopo l’arrivo della pattuglia, è stato trasportato al pronto soccorso cittadino ove gli sono state riscontrate lesioni da coltello, una delle quali aveva colpito un polmone.

Le immediate indagin sviluppate nei giorni seguenti vagliando i controlli del territorio e le immagini della zona, hanno permesso, già nel mattino della stessa giornata, di porre l’attenzione su soggetti già conosciuti dalle forze dell’ordine e, in particolare, su un cittadino tunisino, B.A., 16enne ospitato da alcuni mesi presso una comunità per minori in città.

Le risultanze dell’identificazione e la documentazione delle modalità con cui era stato compiuto il reato permettevano di corroborare l’ipotesi di tentato omicidio e fornire all’Autorità Giudiziaria minorile gli elementi di valutazione. Il 6 ottobre, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste ha disposto la custodia cautelare, che il giorno stesso veniva eseguita dai Carabinieri di Trieste via Hermet. Il minore è stato quindi rintracciato e tradotto presso l’Istituto Penale Minorile di Treviso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.