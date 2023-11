Danilo Tonin aveva 65 anni.

Lutto a Sesto al Reghena per l’improvvisa scomparsa di Danilo Tonin, 65 anni, consigliere comunale della Lega, colpito da un malore a Caorle, dove stava trascorrendo una breve vacanza con la moglie.

Originario di Teglio Veneto, Tonin ha attraversato diverse tappe significative nella sua vita, da Teglio Veneto a Sesto al Reghena, passando per Bagnarola e Vissignano. La sua storia è stata intessuta di passioni: da un inizio come disc jockey alla collaborazione con locali iconici come la Tana e il Tio Pepe, il suo legame con la musica è stato costante.

Poi l’incontro con la futura moglie, Adriana. Un legame nato dalla condivisione della passione per la musica e consolidato nel corso di quasi 40 anni di matrimonio. L’addio a Danilo Tonin, figura amatissima e rispettata, sarà commemorato con il rosario oggi a Bagnarola alle 19 e con le esequie domani alle 15 nella chiesa di San Giorgio a Teglio Veneto. Il suo ruolo di consigliere comunale, è stato caratterizzato da un impegno genuino verso la comunità, accanto alla sua partecipazione attiva in organizzazioni come l’Avis e l’associazione dei bersaglieri.