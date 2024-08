Addio a Maria Grazia Zanon, storica presidente dell’Ail Udine

Maria Grazia Zanon aveva 84 anni.

Si è spenta nel pomeriggio di martedì 20 agosto, all’età di 84 anni, Maria Grazia Zanon, una figura di grande rilievo nel mondo del volontariato friulano. Per oltre tre decenni, infatti, aveva guidato l’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma (Ail) di Udine, dedicando la sua vita ad aiutare chi affrontava la battaglia contro il cancro. Maria Grazia era stata ricoverata domenica presso l’ospedale di Udine, dove le sue condizioni si erano aggravate fino alla morte, avvenuta nella giornata di martedì.

Maria Grazia Zanon aveva iniziato la sua carriera lavorativa presso le Poste, ma con la nascita dei figli aveva deciso di concentrarsi esclusivamente sulla famiglia. Questo era particolarmente importante anche per il fatto che suo marito, l’ex ministro dei Trasporti e della Funzione pubblica Giorgio Santuz, per via degli impegni politici, passava lunghi periodi a Roma. In quegli anni, Maria Grazia ha trovato forza e serenità nella lettura, una delle sue passioni più grandi, ma soprattutto nel volontariato, che è diventato una parte centrale della sua vita.

Ha presieduto la sezione Ail di Udine dal 1989 al 2020 ed è ricordata da tutti come una donna generosa, altruista, sempre attenta ai bisogni di tutti, non si è mai negata a nessuno contribuendo a far crescere l’associazione.