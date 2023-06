Aggressione a Lignano, due turisti austriaci malmenati per futili motivi

Nuovo episodio di violenza a Lignano.

Aggressione a Lignano Sabbiadoro nella tarda serata del 15 giugno scorso ai danni di una coppia di turisti austriaci, malmenati per futili motivi da due giovani. I Carabinieri della Stazione balneare hanno identificato i presunti autori, nei confronti dei quali è stato proposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune rivierasco per tre anni, poi emesso dal Questore di Udine e notificato dagli stessi militari.

I controlli a Lignano.

Questa attività è l’esito degli incessanti controlli eseguiti dai Carabinieri dall’inizio della stagione estiva. Infatti, già a partire dal 1° giugno, come peraltro attuato anche negli scorsi anni, il Comando Stazione Carabinieri di Lignano Sabbiadoro, comunque operativo durante tutto l’anno, è stato rinforzato con un consistente numero di uomini e mezzi provenienti da altri reparti del Comando Provinciale di Udine, per contribuire ad assicurare la sicurezza nella località balneare nei periodi di vacanza.

Oltre a garantire una attività preventiva dell’Arma attraverso pattuglie che operano nell’intero arco della giornata, è stato ampliato, altresì, l’orario di apertura del presidio per la ricezione del pubblico finalizzato ad agevolare i turisti e i residenti che per qualsiasi necessità hanno bisogno di rivolgersi ai Carabinieri.

In questo inizio di stagione, i militari della Stazione lignanese hanno controllato 1.048 persone e 521 veicoli, nonché risposto a 15 richieste di soccorso. Le attività rafforzate dell’Arma dei Carabinieri nella località balneare proseguiranno per l’intera stagione estiva, con l’intento di far trascorrere ai turisti una vacanza in sicurezza.

Il video.