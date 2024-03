Ancora un’aggressione su un autobus di Udine.

Ancora un’aggressione sugli autobus di Udine. E’ successo venerdì mattina sulla linea collega Udine a Tarvisio, quando un controllore è stato brutalmente aggredito mentre svolgeva il suo lavoro.

L’aggressore, un trentenne residente a Roma ma domiciliato nel capoluogo friulano, è stato arrestato dalla polizia dopo aver inflitto al controllore calci e pugni, culminati in una ginocchiata al volto. Il trentenne ha cercato di fuggire, aggredendo nuovamente fisicamente il dipendente della Holacheck che lo inseguiva. Solo grazie all’intervento tempestivo di un collega e degli agenti di polizia, l’aggressore è stato bloccato e arrestato. Il controllore, ha riportato una frattura al setto nasale.

Nell’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo e ha disposto la sua custodia cautelare in carcere. Per rafforzare ulteriormente la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico, è stato recentemente siglato un protocollo tra il Comune e Arriva Udine per l’utilizzo di vigilanza. Il progetto pilota, che entrerà in vigore per cinque mesi a partire da aprile, prevede l’impiego degli operatori di Mondialpol sulle linee urbane degli autobus.