L’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Allerta meteo gialla anche per tutta la giornata di domani in Friuli Venezia Giulia. A preoccupare sono i livelli sostenuti dei corsi d’acqua di pianura nel bacino del Livenza e del transito della piena del Meduna a valle di Pordenone. In particolare, con l’innalzamento del fiume Noncello, potrebbe portare a locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, con il rischio di allagamenti e possibili interruzioni della viabilità.

Per la mattina di giovedì 1 novembre, si prevede un cielo in prevalenza poco nuvoloso in zona montana, mentre nelle altre zone la copertura nuvolosa varierà da poco nuvoloso a variabile, con la possibilità di foschie sulla bassa pianura. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche rimarranno variabili o nuvolose, con maggiore nuvolosità nelle zone orientali della regione. In serata, sono probabili piogge sparse deboli o moderate.

Nel pomeriggio, sono previsti rovesci e temporali residui, con maggiore probabilità di precipitazioni nella fascia orientale della regione. Tuttavia, in serata si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche con il ritorno del tempo stabile. Sulla costa, il vento soffierà da sud-ovest moderato, ma è prevista una rotazione a nord o nord-est nel corso del pomeriggio.