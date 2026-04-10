Nella tarda serata di ieri una donna si è allontanata da una struttura di via Ippolito Nievo a Santa Maria la Longa, facendo scattare le ricerche e mobilitando un importante dispositivo di soccorso.



L’allarme è scattato intorno alle 22, quando sono stati chiamati i carabinieri. In breve tempo è stata organizzata una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto diverse squadre dei Vigili del fuoco, in particolare i distaccamenti di Cervignano e Codroipo, affiancati da operatori specializzati nel soccorso fluviale e dal personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Sul posto anche i Carabinieri, mentre è stato attivato il nucleo SAPR con l’impiego di droni per perlustrare l’area dall’alto.



Le ricerche si sono concentrate nella zona circostante la struttura e nelle aree limitrofe, con un dispiegamento coordinato di uomini e mezzi per scandagliare il territorio nel minor tempo possibile.

Ritrovata dopo oltre un’ora di ricerche

La donna è stata ritrovata intorno alle 23.40 da una squadra TAS dei Vigili del fuoco. Secondo quanto emerso, avrebbe vagato per alcuni chilometri indossando soltanto delle ciabatte, in evidente stato di disorientamento.



Al momento del ritrovamento si trovava in stato confusionale, ma cosciente. È stata quindi presa in carico dai soccorritori e accompagnata nuovamente presso la struttura, dove sarà sottoposta a una valutazione delle condizioni di salute.