In Friuli continuano le ricerche di Leonardo Cudini, 23 anni.

Ancora nessuna traccia di Leonardo Cudini, il 23enne scomparso da Codroipo nella giornata di sabato mattina, per cui da ieri pomeriggio sono in corso le ricerche nella cittadina del Medio Friuli. Su attivazione della Sor/Sala operativa regionale della Protezione civile Friuli Venezia Giulia, attivata dai vigili del fuoco, ieri sono scesi in campo a supporto, per quanto di competenza, una decina di volontari delle squadre comunali di Protezione civile di Codroipo e Talmassons.

La base operativa con Ucl (Unità di comando locale dei Vigili del Fuoco) è stata allestita in via Marinelli, in prossimità della sede dei Vigili del Fuoco volontari di Codroipo. Nella giornata di oggi altri volontari di Protezione civile scenderanno in campo per la ricerca persona: sono quelli appartenenti al Distretto Medio Friuli e al Distretto Meduna Tagliamento.

Il giovane, lo ricordiamo, è uscito di casa in bicicletta per andare al lavoro in un ristorante, dove purtroppo non è mai arrivato. Indossava una tuta nera con una felpa nera e gialla, e occhiali color rosso sottili.