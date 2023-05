Giovane di 23 anni non torna a casa: in Friuli si cerca Leonardo

Leonardo Cudini non da sue notizie da ieri.

Nella zona di Codroipo si cerca Leonardo Cudini, 23enne che non da notizie da ieri. Il giovane è uscito di casa in bicicletta per andare al lavoro in un ristorante, dove purtroppo non è mai arrivato.

Attivato il piano provinciale di ricerca persona. Impegnati sul posto carabinieri della locale stazione, 2 squadre vigili del fuoco volontari di Codroipo con i fuoristrada dal comando di Udine oltre al funzionario di turno personale specializzato in topologia applicata al soccorso in ricerca persone e unità di comando locale.

Come riferito dal padre, Leonardo indossava una tuta nera con una felpa nera e gialla. Indossa occhiali color rosso sottili.