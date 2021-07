L’incidente in via del Cotonificio a Udine.

Ha tentato di frenare, ma non è riuscito a schivarlo. E con la moto ha centrato in pieno la bicicletta che lo precedeva. L’incidente è avvenuto, questo pomeriggio, poco dopo le 15 in via del Cotonificio a Udine. Stando ai primi riscontri un ciclista di 80 anni, residente in città, mentre svoltava in una traversa, è stato atterrato da una moto, guidata da un 37enne, anche lui è residente nel capoluogo.

L’anziano ha fatto un brutto volo per terra ed è ricoverato attualmente in condizioni gravi in ospedale. Anche il motociclista è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Sulle cause dell’incidente faranno ora chiarezza i carabinieri della Radiomobile di Udine.

