La partita dell’Apu Udine nei playoff di Legadue

L’Apu Old Wild West domina sul campo della Juvi Cremona in gara 3 dei quarti di finale e chiude la serie approdando in semifinale. Ad attenderla una tra Cantù e Cividale, con i lombardi avanti 2 a 1 nella serie.

73 a 52 il punteggio di una partita mai realmente in discussione con i friulani subito oltre la doppia cifra di vantaggio e con i lombardi mai in grado di trovare il canestro con continuità. Mvp per Udine un Raphael Gaspardo nuovamente ispiratissimo che chiude con 21 punti e 7 rimbalzi, bene anche capitan Monaldi a quota 13 e Mirza Alibegovic a 12.

Ovviamente soddisfatto a fine partita coach Adriano Vertemati: “Faccio i complimenti alla Juvi Cremona perchè la serie è stata molto più complicata di quanto dica il 3 a 0, sono stati avversari veri che hanno combattuto e proposto situazioni differenti ogni volta. Noi venivamo da un mese difficile di sconfitte, ma il nostro obiettivo è crescere nei playoff. Sono soddisfatto per questa gara 3, sono contento ma è ancora lunga e dobbiamo crescere in questi playoff”.

Soddisfattissimo anche Mirza Alibegovic: “Siamo molto contenti per la nostra prestazione difensiva. Cremona ci ha messo in difficioltà nelle prime due partite, ma oggi non abbiamo sbagliato quasi niente. Abbiamo vinto una bella serie, ma manteniamo la calma perchè è lunghissima”.