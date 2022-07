Appena giunto a Monfalcone gli agenti hanno trovato 270 grammi di hashish.

Il 25 luglio nei pressi della fermata degli autobus di Piazzale Salvo D’Acquisto a Monfalcone, gli agenti del Commissariato hanno proceduto al controllo di V.M., 48enne appena giunto dalla Puglia utilizzando un bus a lunga percorrenza.

Sottoposto a controllo di polizia è stato trovato in possesso di un involucro, celato nel bagaglio, contente hashish per un peso lordo di 270 grammi, nonché un bilancino elettronico. Anche V.M., che risulta essere domiciliato in Monfalcone in quanto dipendente di una ditta che opera all’interno dello stabilimento Fincantieri, veniva tratto in arresto per il reato di detenzioni ai fini di spaccio ed associato presso la Casa circondariale di Gorizia a disposizione dell’autorità giudiziaria.