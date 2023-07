Danni del maltempo, vigili del fuoco ancora al lavoro in tutto il Friuli

Vigili del fuoco al lavoro in Friuli per mettere in sicurezza quanto danneggiato dal maltempo.

Anche per l’intera giornata di oggi, 15 luglio, i vigili del fuoco di Pordenone e Udine hanno continuato a operare per la messa in sicurezza di quanto danneggiato dal maltempo della notte del 13 luglio. Il personale del comando di Pordenone ha sostanzialmente esaurito la coda degli interventi da evadere e i colleghi che erano giunti in rinforzo dai comandi di Torino e Livorno hanno potuto fare rientro nelle rispettive sedi.

Nel territorio del comando di Udine dove hanno operato 90 vigili del fuoco anche con il supporto di due autoscale, giunte una dal comando di Trieste e una dal comando di Treviso. Nella giornata odierna sono stati eseguiti un centinaio d’interventi riconducibili al maltempo e circa 150 sono quelli ancora in coda.