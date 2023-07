Fiume Veneto, inaugurato il campo di padel.

Fiume Veneto ha inaugurato al centro sportivo di via Verdi il nuovo campo da padel, il primo nel territorio comunale, alla presenza della Giunta e di numerosi consiglieri comunali, del presidente del comitato regionale della Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel), del Tennis club di Fiume Veneto e di molti appassionati.

“A inizio anno – dichiara il sindaco Jessica Canton – avevamo promesso che in estate sarebbe stato possibile giocare a padel anche a Fiume Veneto. Oggi possiamo dire che la promessa è stata mantenuta, nonostante i lavori siano stati rallentati da una primavera particolarmente piovosa. Quello concluso è solo il primo lotto di un intervento più ampio, che prevede la realizzazione di due campi, nuove aree gioco per bambini, il ripensamento delle recinzioni e della viabilità d’accesso di un’area sportiva che comprende anche i campi da tennis, beach volley, un campo da calcio dedicato alla preparazione dei portieri.

E’ un investimento che va ad implementare ulteriormente i nostri impianti sportivi, su cui l’amministrazione comunale sta lavorando da tempo, in sinergia con il Tennis Club Fiume Veneto che attualmente gestisce gli impianti tennistici del centro sportivo.

Oggi nella Regione Friuli Venezia Giulia – conclude il sindaco Canton – si contano 41 campi da padel operativi (nel 2019 erano solo 4), tuttavia quello di Fiume Veneto ha una particolarità: è l’unica struttura interamente pubblica, realizzata da un’amministrazione comunale che crede fortemente nello sport e che, anche per i prossimi anni, vuole continuare ad investire sulle strutture sportive”.

Al termine della cerimonia, spazio al riconoscimento che l’amministrazione comunale ha voluto riservare al Tennis Club di Fiume Veneto, per la storica promozione in serie C nazionale, da poco conquistata.