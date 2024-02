L’aggressione ieri sera a Udine.

Ancora un altro episodio di violenza a Udine. E’ successo ieri sera intorno alle 21, quando un automobilista è stato brutalmente aggredito da un gruppo di sei ragazzi di origine straniera. E’ accaduto nella zona tra via del Gelso e via Poscolle: tutto sarebbe nato da un diverbio tra i giovani e l’automobilista, ma la situazione è rapidamente degenerata.

Al Ginger Bar di via Poscolle, i sei giovani hanno afferrato bottiglie e bicchieri dai tavolini esterni del locale e li hanno utilizzati come armi contro l’automobilista. L’aggressione si è svolta sotto gli occhi sgomenti di numerosi clienti e passanti che, sconvolti, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

A difendere l’automobilista è intervenuta anche una guardia giurata del Corpo Vigili Notturni, che si trovava nelle vicinanze impegnata nei consueti controlli. Il vigilantes, udendo le urla, ha tentato di sedare gli animi e proteggere l’automobilista dall’aggressione brutale. Inizialmente, la guardia ha cercato di fermare i due giovani che inizialmente stavano aggredendo l’uomo a calci e pugni, ma presto si sono aggiunti altri quattro individui.

Nonostante l’intervento della guardia giurata e la chiamata alle forze dell’ordine, il gruppo di stranieri si è dileguato prima dell’arrivo della polizia. Fortunatamente, le telecamere di sorveglianza delle attività commerciali presenti nella zona potrebbero fornire elementi cruciali per identificare e perseguire i colpevoli di questa violenza ingiustificata. Al momento, sono stati individuati e fermati due giovani, ma le indagini sono ancora in corso per determinare la dinamica esatta dell’aggressione