In autostrada con la patente ritirata, a bordo anche un irregolare

I controlli della polizia sull’autostrada A28.

Nella mattinata del 10 febbraio, una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Spilimbergo, lungo autostrada A 28, ha sottoposto ad alcuni controlli tre persone a bordo di un autoveicolo commerciale, nell’Area di Servizio di Porcia Nord,

Trattandosi di cittadini extracomunitari di nazionalità egiziana, attese le necessarie verifiche per accertarne la regolarità del soggiorno sul territorio nazionale, gli stessi sono stati accompagnati presso la Sezione Polizia Stradale di Pordenone per gli sviluppi del caso. Per uno di essi, i primi accertamenti evidenziavano il non possesso di documenti identificativi né di documentazione attestante la regolarità sul territorio nazionale, motivo per cui veniva accompagnato presso l’ufficio stranieri della Questura di Pordenone per sottoporlo a rilievi dattiloscopici.

Dagli accertamenti svolti, si è accertato che ii cittadino egiziano era clendestino, motivo per il quale il Prefetto di Pordenone emetteva nei suoi confronti il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, unitamente all’ordine di lasciare il territorio dello stato entro 7 giorni emesso dal Questore di Pordenone.

Il cittadino straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, perché non aveva ottemperato ad un pregresso ordine del Questore di Agrigento del luglio 2022. Anche il datore di lavoro veniva segnalato alla locale Procura per violazione della normativa inerente la regolare assunzione dei lavoratori, che vieta di occupare quali lavoratori gli stranieri privi del permesso di soggiorno.

Al conducente del veicolo, invece, veniva elevata la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro ai sensi dell’art. 216 del Codice della Strada in quanto guidava con patente ritirata, con relativo fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.