Friulana cacciata per il profilo su Onlyfans, la scuola di difende

Il caso di Samantha Delneri.

Continua a far discutere il caso di Samantha Delneri, la studentessa 19enne di Udine cacciata dal liceo privato dopo aver aperto un profilo su Onlyfans. Dopo la “La Zanzara”, di lei si è occupata anche la trasmissione di Italia 1 “Le Iene”, che ha raccolto la sua testimonianza e quella del direttore della scuola.

Samantha aveva aperto il suo profilo su Onlyfans qualche mese dopo aver compiuto 18 anni e della notizia è venuto a conoscenza anche del direttore del liceo privato di Udine che frequentava. “Il 19 dicembre del 2022 sono stata chiamata dal direttore – racconta Samantha – e mi ha detto che non vuole una persona all’interno della sua scuola che fa del suo corpo una vendita“.

In un successivo incontro al quale era presente anche la madre il direttore ha ribadito la posizione della scuola, proponendo di proseguire gli studi da privatista, pagato 3.500-4.000 euro in più. Una proposta che Samantha non accettato e che la giovane vede come una discriminazione.

Diversa invece la ricostruzione del direttore della scuola, intervistato dalla trasmissione. “Samantha ha fatto le sue trasmissioni dall’interno della classe, in prossimità di studenti minorenni su Tik Tok”, ha raccontato il direttore non riferendosi a un video sessualmente espilicito, ma ad un filmato dove la studentessa balla con una compagna e riferito ad uno dei professori.