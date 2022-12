Quattro aziende friulane selezionate tra le “Imprese Vincenti”

Le Imprese Vincenti del Friuli.

Sono 4 le aziende del Friuli a Mestre per la settima tappa del roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto.

Dopo gli incontri di Milano, Torino, Cuneo, Brescia, Bergamo e Padova la tappa odierna è dedicata alla digitalizzazione ed è ospitata al Museo del 900, nell’Auditorium Cesare De Michelis a Mestre, dove dieci “Imprese Vincenti” si sono presentate all’ampia platea di presenti raccontando la propria storia aziendale, le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, le azioni di ricerca ed evoluzione tecnologica messe a punto in questo particolare contesto economico: Master Italia progettazione e commercializzazione di cappelli, B+B International software house, Roger Technology controllo accessi e aperture automatiche, Cappellotto allestimento di veicoli industriali, Potocco che studia e crea arredi di design, Zanutta forniture di materiali per l’edilizia e l’arredo casa, We Can Consulting attiva nell’innovazione di processo, Alfa Sistemi per la consulenza ITC, Inox e Inox attrezzature inox per la ristorazione , Panorama di Pericolo Alessandro nel turismo ecosostenibile.

Queste realtà imprenditoriali, nonostante le dimensioni contenute tipiche del nostro tessuto produttivo, hanno una forte vocazione all’export con un fatturato estero che in media rappresenta il 70% del totale. Si tratta di aziende dal profilo innovativo e sostenibile, spesso poco conosciute ma capaci di creare valore aggiunto per il Paese e il mercato del lavoro, che valorizzano le specificità del territorio, altro elemento chiave di questa nuova edizione. A queste imprese verranno forniti gli strumenti per affrontare tutte le fasi di vita del business, favorendo l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, R&S, Filiera, Formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e finanza straordinaria.

Le imprese vincenti del Friuli.

Zanutta (Muzzana del Turgnano, Udine),nasce nel 1952 come rivendita di concimi, sementi e solfati per conto del Consorzio agrario. Dopo tre generazioni Zanutta è leader affermato nel Triveneto per la produzione e forniture di materiali per l’edilizia e l’arredo casa. Oltre alla distribuzione dei migliori marchi di ferramenta, termoidraulica, mobili e finiture per la casa, l’azienda è anche produttrice certificata di solai, tetti in legno ed elementi in ferro lavorato per le costruzioni edili.

Potocco (Sede: Manzano, Udine), azienda manifatturiera a conduzione familiare che fonda le proprie radici nel 1919. Da oltre un secolo l’azienda studia e crea arredi di design per ambienti indoor e outdoor per la casa ed il contract. Una storia di eccellenza che attraversa tutto il ‘900 italiano, in un percorso di crescita che, dalla partecipazione al primo Salone del Mobile in qualità di socio fondatore, ha portato Potocco a collaborare con importanti firme del design internazionale.

Alfa Sistemi (Sede: Udine), società di consulenza ICT e system integration, specializzata nell’implementazione di sistemi ERP internazionali, che esplora soluzioni inedite e investe in tecnologie innovative. Attiva dal 1995, è capace di modellare progetti unici e personalizzati, garantendo qualità e innovazione grazie all’affidabilità di un team, in crescita anno su anno, composto da 130 risorse.



Cappellotto (Sede: Fontanafredda, Pordenone), si occupa di allestimento di veicoli industriali per la pulizia idrodinamica delle canalizzazioni e delle condotte, per l’aspirazione delle polveri e di materiali solidi, e per trasporto di rifiuti pericolosi. Fondata dai tre fratelli Cappellotto, l’azienda è cresciuta negli anni grazie alla qualità dei prodotti e alla dinamicità commerciale, diventando leader internazionale nel proprio settore.