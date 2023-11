Il ragazzo aveva chiuso fuori i genitori e si era barricato in casa.

Si è arreso consegnandosi ai carabinieri il ragazzo 28enne di Castions di Zoppola che da ieri sera ha chiuso fuori di casa i propri genitori, barricandosi poi all’interno dell’abitazione, dando il via a una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

I Carabinieri, giunti sul luogo, hanno cercato invano di persuadere il giovane a desistere dalle sue intenzioni. La situazione ha reso necessaria, già dalle prime ore del mercoledì 15 novembre, la presenza di un consistente dispiegamento di forze dell’ordine. L’area circostante è stata isolata per motivi di sicurezza, alimentando l’attenzione e la preoccupazione della comunità locale.

Sul posto è intervenuto anche un mediatore a supporto dei Carabinieri del Comando provinciale di Pordenone. I negoziati sono proseguiti per ore ma, fortunatamente, poco dopo le 10.30 del mattino, il giovane ha deciso di arrendersi spontaneamente, consegnandosi incolume ai militari dell’Arma.

L’episodio ha richiamato alla memoria degli abitanti del Pordenonese un evento simile avvenuto alla fine di agosto, quando un uomo di 55 anni si era asserragliato nella propria abitazione a Cordovado per due giorni. In quel caso, l’uomo aveva con sè armi e munizioni in modo irregolare. La situazione si risolse senza conseguenze per le persone coinvolte, grazie all’intervento delle forze dell’ordine che, dopo un lungo negoziato, riuscirono a bloccare il 55enne.