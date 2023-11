Un giovane si è barricato in casa a Castions di Zoppola.

Un giovane di 28 anni è barricato nella propria casa da ieri sera, in via Sacconassi a Castions di Zoppola. La strada è presidiata dai carabinieri del Comando di Pordenone per garantire la sicurezza ai residenti.

Sul posto, anche un mediatore dell’Arma che sta cercando di convincere il giovane a uscire. A quanto pare dalle prime informazioni, l’uomo non sarebbe armato. Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Certo è che il Pordenonese ha già vissuto una situazione simile, quando, qualche mese fa, un ingegnere si era asserragliato in casa sua a Cordovado.