Perchè ci sia luce: l’esordio letterario del friulano Alessandro Stani

Sabato 25 novembre alle ore 17:00 all’auditorium Garzoni di Cassacco, Alessandro Stani presenterà il suo vibrante esordio letterario, “Perché ci sia luce” (edito Oscar Mondadori). A guidare l’incontro con l’autore sarà Cristina De Michielis, giornalista ed esperta di medicina tibetana.

L’evento è stato organizzato in sinergia con il Comune di Cassacco, che ha fortemente voluto l’intervento di Stani. “Sia pur rispettando la laicità di un’amministrazione pubblica ritengo che sia importante che anche le istituzioni civili offrano alle persone momenti di riflessione e introspezione, così da ritrovare e rinnovare la consapevolezza dei valori primari su cui le nostre società si fondano – commenta l’assessora Valentina Mansutti:. Il libro di Alessandro Stani va, a mio avviso, in questa direzione: permette all’uomo di riflettere sul senso della sua vita, sulle sue paure e i suoi limiti, sull’esistenza in questo mondo”.

“Perché ci sia luce” è un testo vivo e pulsante: parla al lettore, accompagnandolo in un percorso di crescita personale e spirituale. Proprio per questo è un libro molto amato dal pubblico locale e nazionale: è rimasto in cima alle classifiche del genere per svariate settimane ed è stato eletto “libro più venduto del mese di ottobre” nella libreria Mondadori di Udine.

Chi è Alessandro Stani.

Alessandro Stani nasce a Monfalcone il 9 febbraio 1983 e scopre fin da bambino di avere un dono: è un medium guaritore. Alessandro Stani vive e opera a Tricesimo, presso il suo Studio Alba Diamante, talvolta collaborando con medici e psicoterapeuti. Qui riceve ogni giorno persone provenienti da tutta Italia e non solo, aiutandole grazie alla sua naturale medianità attraverso il loro percorso di guarigione e riscoperta interiore.



“Siete liberi di scegliere e di camminare anche attraverso le fitte nebbie. A volte proprio lì trovate i pezzi che un tempo avete smarrito”.