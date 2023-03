Arrestato narcotrafficante residente in Friuli.

Un narcotrafficante dominicano, residente in Friuli e che spacciava cocaina tra la nostra regione e il Veneto, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Udine e da quella di Treviso, dopo un’operazione nella zona del Terraglio nel capoluogo veneto.

L’uomo, residente in un paese del Friuli, aveva preso temporaneamente in affitto un appartamento e utilizzando due vetture, una a noleggio e una in prestito da una terza persona, con targa spagnola, si muoveva tra Fvg e Veneto per distribuire la droga.

A casa del dominicano è arrivata poi sua cugina da Barcellona, che trasportava 1,2 chilogrammi della stessa polvere bianca: colti in flagranza al momento della consegna, il narcotrafficante ha preso un coltello da cucina e ha cercato di colpire un agente, e, una volta disarmato, ha tentato di trattenerlo per consentire alla donna di chiudersi nell’appartamento.

La Polizia ha quindi sfondato la porta d’ingresso e immobilizzato i presenti per fare la perquisizione, durante la quale, oltre ai 1200 grammi, sono stati trovati e sequestrati altri 770 grammi di cocaina (occultati nel doppio fondo sotto il sedile dell’auto), 112 grammi di anfetamina, 1575 euro in contanti e materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.

Il dominicano di 40 anni e la donna proveniente dalla Spagna sono stati arrestati e condotti in carcere a Treviso e a Venezia con l’accusa di traffico di stupefacenti (l’uomo dovrà rispondere anche di resistenza aggravata e porto abusivo d’armi) mentre una terza donna dominicana con cui l’uomo si intratteneva è stata denunciata a piede libero.