Porpetto, 65enne in bici ubriaco: denunciato.

E’ stato notato procedere a zig zag in sella alla sua bici: fermato dai carabinieri, aveva un tasso alcolemico oltre tre volte il consentito. E’ successo a Porpetto, nella notte tra sabato e domenica. Erano quasi le tre quando una pattuglia di carabinieri ha fermato l’uomo, 65 anni, in bici.

Sottoposto ad alcoltest, l’esito non gli ha lasciato scampo: 1,86 g/l di tasso alcolemico. Il 65enne, evidentemente reduce da una serata allegra, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.