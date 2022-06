Il bollettino coronavirus in Fvg.

Secondo il bollettino coronavirus di oggi in Fvg sono stati rilevati 197 nuovi casi positivi, a fronte di 1.595 tamponi complessivi. Dei nuovi casi rilevati 141 sono in provincia di Udine, 5 in provincia di Gorizia, 19 in provincia di Trieste, 27 in provincia di Pordenone e 5 da fuori regione.

In Fvg oggi non si registrano decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre quelle ricoverate in altri reparti sono 96.

