Cade in bici e sbatte la testa, ferito un ciclista

Altro intervento soccorso a Priola di Sutrio, sempre per un ciclista caduto dalla sua bicicletta, ferito al capo.

L’elisoccorso, che era impegnato nel primo intervento di soccorso a Gracco di Rigolato, un ha raggiunto Priola dove ha sbarcato il medico, che ha preso in carico questo secondo ciclista ferito, insieme all’equipaggio di un’ambulanza contestualmente inviata dalla centrale Sores.

L’elisoccorso, nel frattempo, ha trasportato il primo ciclista all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Quindi ha ripreso ha ripreso il suo viaggio: è atterrato all’eli-piazzola di Tolmezzo dove, nel frattempo, era giunta l’ambulanza proveniente da Priola, con a bordo il secondo ciclista ferito, i sanitari e il medico dell’elisoccorso. Da lì il secondo volo all’ospedale hub di Udine. Anche in questo caso il ciclista non versa in pericolo di vita.