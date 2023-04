Centinaia di Vespe invadono Udine: il raduno nazionale

Il raduno delle Vespe a Udine.

Sono oltre 400 le Vespe che hanno partecipato questa mattina al raduno nazionale “Città di Udine”, arrivato alla quindicesima edizione.

Tantissimi infatti gli appassionati della Vespa provenienti da tutto il Nord Italia, dall’Austria, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Svizzera e dal Belgio. Quest’anno, gli organizzatori hanno dato il via all’evento in via Savorgnana. La giornata soleggiata ha permesso ai vespisti di esplorare le colline di Prepotto e Dolegna del Collio.