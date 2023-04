MacDays, gli appassionati di Apple e Mac si incontrano in fiera

MacDays 2023 a Pordenone.

Arriva la ottava edizione dell’evento MacDays che si svolge nel padiglione 5 della Fiera di Pordenone in occasione di Radioamatore Tech Expo sabato 22 e domenica 23 aprile 2023. Un’area dedicata agli appassionati della mela di Steve Jobs con alcuni computer della mela storici in esposizione da scoprire e iniziative per curiosi, appassionati e professionisti.

Il 22 e 23 Aprile nell’ambito della “Fiera Radioamatore Tech Expo” di Pordenone si svolgerà la ottava edizione del MacDays ideato da Italiamac assieme e Pordenone Fiere, l’evento dedicato agli appassionati della mela di Steve Jobs che cresce anno dopo anno e rende Pordenone centro nevralgico per gli amanti dei Mac e della mela rosicchiata.

Tante le realtà coinvolte nell’organizzazione e nel supporto di questa interessante iniziativa: community, blog, gruppi, professionisti e aziende della galassia Mac. Fra gli attori coinvolti oltre al capofila Italiamac, ci sono anche il programma televisivo FvgTech, CNA FVG, STM dell’Università di Udine, El Cartel del Gaming, Postpickr, Slou, e Digital Security Festival.

“Una grande emozione organizzare anche quest’anno il MacDays – dichiara Gabriele Gobbo responsabile dell’evento – . Per noi è un successo di vaste dimensioni arrivare alla ottava edizione e poter raccogliere tutti gli appassionati della mela da tutto il triveneto”.

Gli eventi.

Presso l’area MacDays, da vivere come un vero salottino in cui chiacchierare con altri appassionati, ci saranno talk informativi, supporto agli utenti, tavolini per richiesta informazioni, dispositivi e Mac d’annata, utenti che forniranno consigli, professionisti che insegneranno ad utilizzare diverse app, fra cui l’Ableton Certified Trainer Walter Sguazzin. Senza dimenticare l’area Arena Talk con incontri e seminari sulla tecnologia, il mondo della mela e i social media con Gabriele Gobbo e i suoi ospiti. Inoltre sparsi nei vari espositori della fiera sarà possibile scovare dei Macintosh vintage di varie epoche.

Il MacDays si svolge all’interno della Fiera Radioamatore Tech Expo a Pordenone il 22 e 23 aprile nel padiglione 5 al centro della sezione TechDay, dalle 9.alle 18. Tutte le informazioni dettagliate si possono reperire sul sito radioamatorepordenone.it e italiamac.it o sulla pagina Facebook ufficiale di Italiamac.