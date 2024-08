Donna cade sulla ferrata travolta dai sassi: soccorsa con l’elicottero

La donna è caduta dalla ferrata in località Betania.

Questa mattina a Tolmezzo una donna è caduta sulla ferrata in località Betania, accanto alla falesia di roccia. L’operazione di soccorso si è svolta tra le 10 e le 11 da parte della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme all’elisoccorso regionale attivati dalla Sores.

La persona, una donna carnica, che era sulla ferrata in compagnia della figlia minorenne, è stata travolta da sassi caduti dall’alto ed è caduta fino a terra: si trovava sulla prima lunghezza della ferrata stessa.

Sul posto due soccorritori della stazione hanno raggiunto la donna poco prima dell’elisoccorso regionale. La donna, che ha riportato una frattura esposta alla caviglia e altri traumi è stata stabilizzata, imbarellata e imbarcata in elicottero per essere portata in ospedale. La figlia ha fatto rientro autonomamente in corriera.