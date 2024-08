Il giovane è riuscito ad entrare di nascosto alla Base di Aviano.

Un giovane spagnolo di 24 anni residente a Vienna, è riuscito a introdursi all’interno della base di Aviano, arrivando fino alle aree dove sono parcheggiati i velivoli militari.

Il giovane è stato intercettato dai soldati americani mentre tentava avvicinarsi agli aerei. L’intrusione si è conclusa con l’arresto del ventiquattrenne, che al momento del fermo era privo di documenti e senza armi o esplosivi. Le forze dell’ordine italiane e americane sono immediatamente intervenute, con i carabinieri della stazione presente all’interno della base che hanno contestato al giovane l’accusa di introduzione clandestina in luogo militare.

Un mistero da risolvere

L’episodio ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza dell’installazione. Nonostante i controlli estremamente rigorosi ai varchi di ingresso, non è ancora chiaro come il giovane sia riuscito a penetrare nella base. Nelle ore successive all’episodio , sono stati effettuati numerosi accertamenti lungo il perimetro dell’aeroporto per individuare eventuali punti di accesso non autorizzati, ma al momento non sono stati rilevati danni o segni di manomissione. Le indagini proseguono per determinare se il giovane abbia agito da solo o con l’aiuto di complici, ma al momento non è emerso nulla che possa spiegare come abbia eluso la sorveglianza.

Anche se il giovane non avesse con sé armi o esplosivi, resta il dubbio su cosa volesse fare una volta salito a bordo dell’aereo britannico. Questo episodio non è il primo caso di accesso non autorizzato alla base di Aviano. L’anno scorso, nel mese di novembre, si erano verificati altri due tentativi di intrusione, anche se meno gravi rispetto a quest’ultimo. In uno dei casi più eclatanti degli ultimi anni, un uomo marocchino, tentò di superare il “Gate 9” due volte, usando un badge falso e poi dichiarando di essere cittadino statunitense senza documenti.

Nessun legame con la manifestazione di oggi

Le autorità hanno escluso qualsiasi collegamento tra l’intrusione e la manifestazione pacifica prevista per questa mattina davanti alla base di Aviano. A partire dalle 10, diversi gruppi, tra cui i Beati Costruttori di pace e Pax Christi, si riuniranno per ricordare le vittime di Hiroshima e Nagasaki e per chiedere il disarmo nucleare e la fine di tutte le guerre.