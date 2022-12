Cade dalla finestra dell’hotel a Gemona, muore dopo 3 giorni

Gheorghe Iftode è morto in ospedale.

E’ morto dopo 3 giorni, a causa delle gravissime ferite riportate, l’uomo che nella serata di domenica era caduto dalla finestra di un hotel a Gemona del Friuli.

Gheorghe Iftode, 53 anni, era caduto dal primo piano, da un’altezza di circa 4 metri. Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della centrale Sores avevano inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente l’elisoccorso atterrato nella vicina piazzola di Rivoli di Osoppo.

All’arrivo delle equipes sanitarie l’uomo era in arresto cardiocircolatorio ed era stato rianimato, poi trasportato d’urgenza, in codice rosso, intubato, all’ospedale di Udine. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva, il 53enne purtroppo non ce l’ha fatta.