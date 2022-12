Cade nel lago ghiacciato per aiutare il cane: soccorso un 57enne

L’uomo è caduto nel lago ghiacciato a Sappada.

Un turista di Firenze di 57 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio dai soccorritori della stazione di Sappada del soccorso alpino e Speleologico e dall’elisoccorso regionale dopo essere caduto in acqua nel laghetto di pesca sportiva presso il rifugio Ziegelhütte.

A quanto sembra l’uomo si è portato verso il lago ghiacciato per aiutare il proprio cane che vi era caduto e dopo averlo tirato fuori non riusciva più uscirne a sua volta. Un passante lo ha aiutato porgendogli la propria cintura ma, una volta fuori, essendo rimasto in acqua per una decina di minuti, il signore aveva un principio di ipotermia.

L’equipaggio sanitario dell’elisoccorso, atterrato poco lontano, si è portato da lui coprendolo con una coperta termica e il medico di bordo lo ha visitato. I soccorritori della stazione di Sappada, arrivati sul posto contestualmente con la jeep lo hanno ricondotto alla sua auto affinché potesse rientrare al proprio alloggio. L’intervento si è svolto tra le 14 e le 15.