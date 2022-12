Violento incidente frontale a Moggio Udinese, due persone ferite

L’incidente frontale questo pomeriggio a Moggio Udinese.

Incidente stradale frontale a Moggio Udinese lungo la statale 13 all’altezza del ponte che porta al centro di Moggio. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine allertate dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, due auto sono entrate in collisione e due persone sono rimaste ferite.

Una è stata trasportata in codice giallo con l’ambulanza proveniente da Chiusaforte all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con lesioni severe. L’altra persona è stata trasportata invece in codice verde con lesioni minori sempre all’ospedale di Udine. Attivati dagli infermieri della Sores anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e delle auto.