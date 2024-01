Infortunio sulla neve durante la discesa da Forcella Pecoli.

A Forni di Sopra una persona è caduta sulla neve durante la discesa da Forcella Pecoli a 1650 metri di quota. Il ferito è un giovane di 25 anni di Gemona del Friuli, che si trovava per lavoro sul posto a fare rilievi nivologici.

Gli infermiere della centrale operativa della Sores hanno inviato sul posto l’elisoccorso Falco di Belluno che l’ha presa in carico, per poi trasportarla in volo all’ospedale di Tolmezzo, atterrato nella elibase dove sarà recuperata dall’equipaggio di un’ambulanza per il trasporto nel nosocomio della cittadina carnica. Le condizioni del ferito non sono comunque gravi. Attivato anche il soccorso alpino di Forni di Sopra.