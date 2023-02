Nuovo incidente sul lavoro in Friuli.

Un uomo è stato soccorso questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente sul lavoro accaduto in una realtà produttiva di Polcenigo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Sacile) è stato colpito alla testa da un oggetto e ha perso conoscenza. Le persone che si trovano con lui in quel momento hanno chiamato subito il numero unico di emergenza Nue112; attivati gli infermieri della Sores che hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’automedica mentre l’elisoccorso non ha potuto raggiungere Polcenigo a causa delle condizioni meteo.

L’uomo è stato soccorso dalle equipe sanitarie ed è stato trasportato a sirene spiegate all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice rosso, in gravi condizioni. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.