L’uomo è caduto dalla scala appoggiata su una pianta.

Grave infortunio domestico questo pomeriggio ad Arta Terme, dove un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso per le ferite riportate dopo essere caduto da oltre due metri di altezza da una pianta, vicina ad una abitazione.

Le persone che si trovavano con lui in quel momento hanno chiamato subito il numero unico di emergenza Nue112; attivati gli infermieri della Sores, sul posto è stato inviato subito l’equipaggio una ambulanza (già in transito) e l’elisoccorso che però non ha potuto raggiungere il paese carnico a causa di condizioni meteo avverse.

L’uomo, che è caduto da una scala appoggia a una pianta, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Tolmezzo, per una prima valutazione. Informati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.