L’uomo è caduto in acqua mentre stava cercando di salire su un’imbarcazione.

Un uomo di 50 anni di età è stato soccorso, poco prima della mezzanotte, dal personale sanitario, dopo essere caduto accidentalmente nelle acque di un marina, da un pontile, mentre stava cercando di salire su una imbarcazione, ad Aquileia.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli che ha preso in carico l’uomo per trasportarlo poi all’ospedale San Polo di Monfalcone in codice giallo. Era stato allertato anche l’elisoccorso che però non è potuto decollare a causa delle condizioni meteo avverse.