Cade con lo scooter nella notte, grave un uomo

L’uomo è caduto con lo scooter in via Schiapparelli a Trieste.

Un uomo è rimasto ferito in maniera molto grave a seguito di una caduta dallo scooter che si è verificata nella notte in via Schiapparelli a Trieste. Dopo una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Sores.

Gli infermieri hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di una automedica e quello di un’ambulanza. L’uomo è stato immediatamente assistito e trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, all’ospedale di Cattinara.

Allertate immediatamente dagli infermieri della Sores anche le forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono al vaglio.