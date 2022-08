Brutta caduta per in bici sul sentiero Troi del cinghiale, ferito un 62enne

L’intervento di soccorso.

La squadra Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta nella serata di ieri per soccorrere un biker caduto sul sentiero “Troi del cinghiale”, nel comune di Aviano.

L’uomo, un pordenonese di 62 anni si è procurato un forte trauma al torace oltre ad altre contusioni. La persona è stata raggiunta in contemporanea da due direzioni diverse percorrendo la fitta rete di sentieri della zona, dai volontari del Cnsas e dai Vigili del fuoco. Sul posto sono stati accompagnati i sanitari giunti con l’ambulanza i quali hanno immediatamente capito la gravità della situazione e chiesto ai soccorritori presenti di portare il ferito nel più breve tempo possibile in un luogo dove potesse arrivare l’ambulanza.

Con una speciale barella dotata di ruota per la movimentazione in terreno impervio, si è provveduto quindi al trasporto dell’infortunato in circa 15 minuti di cammino, in località Pra de Plana, sulla strada che porta a Piancavallo. Da lì l’uomo è stato affidato ai medici nel frattempo giunti con l’automedica. Attivato anche il servizio di elisoccorso notturno.