L’uomo è caduto da una pianta vicino a casa.

Brutta caduta questo pomeriggio a Fiume Veneto. L’uomo si trovava su una pianta in prossimità della sua casa quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio finendo a terra da una altezza di 2 metri circa.

Ha riportato diverse lesioni ed è stato assistito subito dalla equipe di una ambulanza che poi lo ha condotto all’ospedale di Pordenone in codice giallo.