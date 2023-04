Floreano Filaferro premiato in occasione della prima giornata di Coppa Carnia.

In occasione della partita di anticipo della prima giornata della Coppa Carnia, svoltasi a Villa Santina, la Figc Lnd e l’Afds provinciale di Udine hanno voluto premiare una figura simbolo sia della passione calcistica sia della dedizione nel dono del sangue. Il presidente Roberto Flora assieme al delegato per Tolmezzo della Federazione Maurizio Plazzotta hanno così consegnato una targa di ringraziamento a Floreano Filaferro di Sutrio. Già giocatore nella squadra del suo paese dal 1975, ha poi militato per tre anni nell’Arta Terme per concludere la carriera da giocatore nella Folgore. Appese le scarpe al chiodo, Filaferro, da molti conosciuto come “Ian”, ha quindi proseguito nel ruolo di dirigente dal 1982 al 2002 fino a diventare presidente della squadra del Sutrio.

Durante tutto il suo percorso sportivo ha sempre trovato il modo di donare, addirittura per oltre 50 volte, meritando così il distintivo d’oro, consegnatogli dall’Afds al congresso di Tarvisio del 2014.

“Abbiamo voluto ringraziare Filaferro per l’impegno che ha dedicato e continua a dedicare alla comunità nelle diverse forme di volontariato – ha commentato Flora – vogliamo che sia da esempio anche ai giovani, affinché non dimentichino che le nostre comunità di reggono sull’impegno quotidiano e silenzioso di volontari come lui”.