Riparte da Tarvisio il tour “Rifiuti in piazza” tra i comuni turistici del Friuli.

Riparte da Tarvisio, mercoledì 26 aprile, “Rifiuti in piazza”, il tour in quattro comuni turistici del Friuli Venezia Giulia per sensibilizzare ed educare sul tema della riduzione dei rifiuti e della loro corretta gestione e prevenzione. L’appuntamento è alle 9.30, in piazza Unità. L’iniziativa è rivolta soprattutto a studenti, turisti e operatori del settore, ma naturalmente anche a tutta la cittadinanza. Dopo l’esordio a Grado (il 12 aprile), sarà ora protagonista il capoluogo della Valcanale, mentre giovedì 27 aprile toccherà a Sappada, sempre dalle 9.30, in piazza Palù. L’ultima tappa sarà a Lignano Sabbiadoro il 23 maggio, in mattinata. Il progetto è organizzato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa Fvg) assieme all’Università di Udine e ai quattro comuni.

Anche a Tarvisio, e il giorno seguente a Sappada, un camion di rifiuti arriverà nelle piazze principali dei due centri. A Tarvisio saranno ad attenderlo decine di allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto “Giovanni XXIII”. A Sappada quelli del locale plesso dell’Istituto comprensivo di Comeglians. Come da programma gli esperti dell’Arpa, con il supporto dei tecnici del locale gestore (Net spa a Tarvisio e A&T2000 a Sappada) procederanno all’analisi merceologica. Cioè saranno separati per tipologia i materiali presenti e si valuterà se ci sono materiali conferiti non correttamente. Saranno quindi presentati i risultati dell’analisi e spiegate le azioni da compiere per una corretta raccolta differenziata. Sarà infine illustrato il Piano regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti. Naturalmente i ragazzi e tutti i presenti potranno dialogare con gli esperti, fare domande e chiarire eventuali dubbi.

Il progetto.

Grado, Lignano Sabbiadoro, Sappada e Tarvisio sono gli “epicentri” delle attività previste dal progetto di ricerca “Zero Waste e sostenibilità turistica” condotto dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Ateneo friulano. Il progetto, coordinato da Andrea Guaran, rientra in un accordo attuativo tra il Dipartimento e la Regione Friuli Venezia Giulia (Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati).