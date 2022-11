Le operazioni di messa in sicurezza del camion in fiamme sull’A23.

Alle ore 16 è stato riaperto il tratto autostradale della A23 in direzione Udine-Tarvisio dove nel tarda mattinata di oggi un camion è andato in fiamme tra il Nodo di Palmanova e Udine Sud.

I mezzi possono procedere, nel punto in cui è accaduto l’incendio, sulla corsia di sorpasso in quanto quella di marcia è ancora interessata dalla bonifica. Le code a tratti – tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro – sono in fase di riassorbimento. Non si registrano feriti nè sono rimasti coinvolti altri mezzi.

La Concessionaria ha richiesto l’intervento da Udine del nucleo specializzato N.b.c.r (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per mettere in sicurezza i serbatoi dell’autoarticolato alimentato a gas naturale compresso. Quindi si è provveduto a smassare il materiale (generi alimentari) trasportato dal mezzo pesante e a rimuoverlo.

In campo anche i vigili del fuoco di Cervignano che, in un luogo sicuro, hanno messo proceduto alle operazioni di messa in sicurezza svuotando il serbatoio del mezzo pesante.