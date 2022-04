Camion rimane incastrato nel centro abitato, liberato con l’autogrù

Il camion era rimasto incastrato in una strada dell’abitato.

Poco dopo la mezzanotte i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina con il supporto dell’autogrù della sede centrale, sono intervenuti in località Sistiana 12, in una strada interna dell’abitato, per soccorrere un camion turco rimasto incastrato.

I vigili del fuoco hanno liberato il camion utilizzando l’autogrù con non poca difficoltà. Sul posto anche i Carabinieri e la Guardia di finanza.

l’intervento terminato alle 4 e 40.

